Técnico do Monaco nega castigo e diz que ‘protegeu’ Mbappé em meio a especulações

O técnico do Monaco, Leonardo Jardim, negou nesta quarta-feira que tenha deixado o atacante Kylian Mbappé no banco de reservas no segundo compromisso do time no Campeonato Francês como forma de punição. O jovem de 19 anos não entrou em campo na goleada dos monegascos sobre o Dijon por 4 a 1, no último domingo.

“Mbappé punido? Pelo contrário, é para protegê-lo. Com tanta coisa à volta de um menino de 18 anos, a nossa obrigação é protegê-lo”, declarou o treinador em entrevista coletiva. A medida, segundo ele, partiu do clube e da comissão técnica.

A razão principal alegada pelo português para tomar a decisão é que Mbappé não está totalmente focado no time. “A minha filosofia é jogar com os jogadores que estão disponíveis 100% para o grupo. E Mbappé não está 100%, ele não está em forma neste momento. É normal, se outro jornal propuser a vocês pagar 15 vezes mais do que ganham, vocês vão escrever menos”, afirmou Leonardo Jardim.