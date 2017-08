Técnico do Liverpool diz que Philippe Coutinho não sai do clube ‘por preço algum’

“O Liverpool não é um clube que tem de vender jogadores. Então, o que eles oferecem, no final, não importa. A partir de um ponto de vista financeiro, não há limite de preço para deixá-lo ir. Não há preço pelo qual estamos dispostos a cedê-lo. Nosso objetivo é ter o melhor time possível. Então, queremos manter os nossos atletas e adicionar novos. Este é o nosso plano”, enfatizou o treinador do time inglês.

Foto: Rafael Ribeiro - CBF

De acordo com notícias da imprensa espanhola, Coutinho e o francês Dembele, de 20 anos, do Borussia Dortmund, são os jogadores cotados para ocupar o espaço deixado por Neymar, negociado recentemente com o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros (cerca R$ 820 milhões) e cuja saída motivou revolta de parte da torcida e até mesmo da diretoria catalã pela forma como o astro brasileiro conduziu as negociações para a sua transferência.

Mas, Coutinho se mantém afastado de toda a polêmica envolvendo seu futuro. O brasileiro não expressou ao Liverpool sua intenção de sair do clube e, segundo apurou o Estado com pessoas próximas ao jogador, ele tem adotado uma postura neutra na negociação, sem interferir nas conversas entre as duas agremiações.

LEIA TAMBÉM: Vila Nova vence no Serra Dourada e tira o Guarani do G4 da Série B

Por causa de dores nas costas, Philippe Coutinho ainda é dúvida para a estreia do Liverpool no Campeonato Inglês, no sábado, diante do Watford – nova equipe do atacante Richarlison, ex-Fluminense – no estádio Vicarage Road, em Watford.