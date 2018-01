Técnico do Inter testa time titular para estreia no Campeonato Gaúcho

Após golear o Lajeadense por 8 a 0 no sábado, o time do Internacional se reapresentou nesta segunda-feira, visando a estreia no Campeonato Gaúcho. Para o primeiro jogo no Estadual, contra o Veranópolis, na quinta-feira, no Beira-Rio, o técnico Odair Hellmann já praticamente definiu a equipe titular.

Na atividade tática comandada na manhã desta segunda, o treinador definiu os titulares com Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, William Pottker e Camilo; Leandro Damião. O grupo fez trabalho físico antes da atividade tática realizada em dois terços do campo.

LEIA TAMBÉM: Sem Arboleda, São Paulo inicia preparação para confronto contra o Atlético-GO

Odair Hellmann também demonstrou preocupação com o trabalho de fundamentos no time. A preparação terá sequência nesta terça e quarta, véspera da estreia no Gauchão, diante da torcida. O Inter é o atual vice-campeão do Estadual.