Técnico do Corinthians vê Santos como a 4ª força neste início de temporada

O treinador corintiano colocou o Palmeiras à frente da sua equipe em razão das contratações, que mal aconteceram no Corinthians, em comparação ao rival. Carille admitiu que não havia expectativa de grandes reforços para o seu time e minimizou as perdas do atacante Jô e do zagueiro Pablo.

“Eu lembro que Palmeiras e Santos estavam na nossa frente no ano passado e colocavam São Paulo e Corinthians atrás por causa de mudanças de técnico e no elenco. Agora vejo um pouco diferente. Coloco o Palmeiras à frente pela força do grupo, pelas contratações. Mas São Paulo e Corinthians estão muito próximos. O Santos trouxe um excelente treinador, que se tiver tempo fará um grande trabalho, mas perdeu Lucas Lima, Ricardo Oliveira, Zeca, jogadores importantíssimos. Está um pouco abaixo”, comparou Carille.

Em sua primeira entrevista coletiva do ano, o técnico Fábio Carille afirmou neste sábado que vê o Palmeiras em situação mais favorável que o Corinthians neste início de 2018 e acredita que o Santos é a “quarta força” deste ano, apelido que o Corinthians ganhou no começo de 2017 e que depois foi alvo de piadas por contas das conquistas do Paulistão e do Campeonato Brasileiro.

“Saíram poucos jogadores, então vai ser muito claro e muito nítido a questão da organização. Ainda bem que as coisas estão definidas, os jogadores sabendo o que fazer. Por isso na apresentação já passei para um processo mais adiantado, sei da resposta dos jogadores. Já passo para a próxima etapa. Sei que vai ser um ano bom, brilhante. Vai ser campeão? Não sei, mas vamos fazer um bom ano”, prometeu o técnico, que espera reforços para suprir as ausências de Jô e Pablo.

TIME TITULAR – Antes da coletiva, Carille esboçou a formação titular do Corinthians pela primeira vez no ano. Três dias após a reapresentação do grupo, para o início da pré-temporada, o técnico mudou o esquema tático da equipe. Trocou o 4-2-3-1, que levou ao título do Brasileirão, pelo 4-1-4-1.

A equipe titular que treinou nesta manhã teve Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Romero, Rodriguinho, Jadson e Clayson; Kazim.

Após o treino, Carille comparou a atual formação com a equipe de 2012, que venceu a Copa Libertadores. “A mudança no meio-campo, que é o triângulo invertido, não tem nada a ver com a característica do camisa 9. Nos trabalhos curtos, usei o Júnior Dutra e o Danilo. Fica até parecido com 2012, quando a gente ganhou a Libertadores, com Alex e Danilo. Vou usar essa formação no segundo tempo contra o PSV. Mas essa mudança no meio não tem relação com o camisa 9”, projetou.

O duelo contra o PSV, da Holanda, será durante a disputa da Florida Cup, torneio amistoso que o Corinthians disputará pela quarta vez, nos Estados Unidos. Também enfrentará o Rangers, da Escócia. Carille vai aproveitar o torneio para fazer testes e começar a dar corpo ao time titular.

“O mais importante neste momento é o entendimento entre comissão e o elenco todo, para definir essa ideia de jogo. Este será um ano em que usaremos muito o grupo, mais do que os outros. Se chegarmos nas finais do Paulista, serão mais de 40 jogos até a parada da Copa. O que mais busco neste momento é o entendimento de todos”, declarou. A delegação corintiana vai embarcar rumo aos EUA na noite deste domingo.