Técnico do Bordeaux quer tirar Guilherme Arana do Corinthians em julho

O Corinthians negocia a venda do lateral-esquerdo Guilherme Arana para o Bordeaux, mas pretende liberar o jogador apenas no fim do ano. O problema, porém, é que o técnico do clube francês, Jocelyn Gourvennec, deseja contar com o corintiano já nesta janela de transferência. Ele afirmou que esperar até janeiro seria algo indesejável.

“Ele é um jogador que nos interessa há um bom tempo. Não é um caso simples, porque o Corinthians está no meio da temporada, estão em boa fase. Se o liberarem, está ótimo. Há outros jogadores que nos interessam. Mas esperar até janeiro não é o ideal. Nunca vamos dizer nunca, mas isso (levar o jogador em janeiro) não é conveniente para nós”, disse o treinador, em entrevista ao jornal francês Sud Ouest.

O Bordeaux ofereceu 9 milhões de euros (R$ 33,8 milhões) mais os direitos de Pablo, que está emprestado ao Corinthians até o fim do ano. O time brasileiro tem interesse no negócio, mas não quer perder o lateral no meio do Campeonato Brasileiro.