Técnico do Atlético Nacional, Rueda passa bem após cirurgia

O técnico do Atlético Nacional, Ricardo Rueda, passa bem após ser submetido a uma cirurgia no quadril nesta quarta-feira, em Cali. Em breve comunicado, o clube colombiano afirmou que a operação foi bem sucedida e sem complicações. De acordo com o boletim médico do hospital, ele deve ficar de dois a três dias internado até receber alta.

A expectativa do clube colombiano é que Rueda fique de molho por cerca de 45 dias, afastado do trabalho diário com a equipe. Técnico campeão da Copa Libertadores no ano passado, ele tinha dificuldades de caminhar e sentia dores na coluna vertebral.

Ainda segundo o Atlético Nacional, clube que faria a final da Copa Sul-Americana contra a Chapecoense, o ex-jogador Bernardo Redín, assistente técnico, é quem comandará o time nas primeiras rodadas do Campeonato Colombiano. A expectativa é que Rueda volte para o início da Libertadores, em que o Atlético está no mesmo grupo que Estudiantes e Barcelona de Guayaquil.

Em 2017, o Atlético Nacional deve fazer dois jogos históricos contra a Chapecoense, pela Recopa Sul-Americana. O time colombiano convenceu a Conmebol a declarar o clube de Chapecó campeão da Sul-Americana após o acidente de novembro.