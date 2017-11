Técnico deixa seleção australiana uma semana após conseguir vaga na Copa

Apenas uma semana depois de garantir vaga na Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia, a Austrália está sem treinador. Nesta terça-feira, Ange Postecoglou anunciou sua saída do comando da seleção mesmo depois de ter alcançado o principal objetivo, que era levar o país ao seu quinto Mundial na história.

“Esta foi uma decisão muito difícil para mim. Foi um privilégio treinar a seleção nacional do meu país, liderá-la na Copa do Mundo de 2014, no título da Copa da Ásia de 2015 e, agora, classificá-la para a Copa do Mundo do ano que vem. Eu disse que podíamos fazer isso, e fizemos”, declarou Postecoglou nesta terça à noite (manhã de quarta-feira na Austrália).

O treinador fez sua carreira no futebol local antes de assumir o comando da seleção australiana em 2013. Ajudou a levá-la à Copa de 2014, no Brasil, mas acabou na última colocação de um grupo que tinha ainda Chile, Holanda e Espanha. Foi campeão da Copa da Ásia no ano seguinte, em casa, e, mesmo aos trancos e barrancos, conseguiu levar o país novamente ao Mundial depois de passar por Honduras na repescagem.