Técnico da seleção do Japão vê o Brasil de Tite como a ‘melhor equipe do mundo’

Vahid Halilhodzic quase impediu o trágico 7 a 1 para a Alemanha contra o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Ex-técnico da Argélia, o bósnio naturalizado francês deu um sufoco na equipe de Joachim Löw que massacraria o time de Luiz Felipe Scolari e obrigou o time alemão a ir para a prorrogação nas oitavas de final, em Porto Alegre. Hoje à frente do Japão, Halilhodzic tem uma opinião particular sobre a Alemanha: na sua opinião, ela é pior do que a seleção brasileira.

A convicção foi revelada por Halilhodzic em Lille, na França, onde nesta sexta-feira comandará o Japão contra o Brasil. “Não viemos só para nos defender”, garantiu o treinador, sem menosprezar em nada a equipe de Tite. Depois de estudar o time do técnico brasileiro nos últimos dois anos, o franco-bósnio não hesita em valorizar o rival: “O Brasil é a melhor equipe do mundo na atualidade, candidato número 1 para ser campeão mundial”.

Segundo ele, Tite soube implantar uma nova filosofia, que chama de “mudança radical”. “É a primeira vez que vejo a seleção brasileira tão aplicada na defesa”, explicou, afirmando que a equipe agora defende em bloco, com todos empenhados marcação, e não apenas no ataque.