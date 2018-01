Técnico confirma escalação do Botafogo com Jefferson para estreia no Carioca

O técnico Felipe Conceição acabou com a dúvida e confirmou nesta segunda-feira que Jefferson começará a temporada como titular do gol do Botafogo. Sem fazer mistério, o treinador estreante revelou que o jogador será a opção para o duelo diante da Portuguesa nesta terça, no Engenhão, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Isso não significa, no entanto, que Jefferson seguirá como titular com Conceição. Afinal, o treinador explicou que o concorrente Gatito Fernández não terá condições de enfrentar a Portuguesa por questões físicas. “Amanhã, vai o Jefferson no gol. O Gatito contou com dores musculares nos últimos dias, o que facilitou a escolha difícil”, comentou.

Ao contrário do que fazia seu antecessor, Jair Ventura, Conceição também não fez mistério em relação à escalação do Botafogo. “Vamos com Arnaldo, Carli, (Igor) Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo e Léo Valência; Luiz Fernando, Pimpão e Brenner. Não vou fazer isso (divulgar a equipe) sempre, hein”, alertou.