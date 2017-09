Tchê Tchê nega ser dependente do futebol de Moisés no Palmeiras

O meia Tchê Tchê afirmou estar em busca de regularidade para provar que a sua fase ruim no Palmeiras passou. O jogador admitiu ter caído de rendimento nos últimos meses, mas negou que a queda tenha ligação com a ausência no time do meia Moisés, recuperado após quase seis meses em recuperação de uma cirurgia no joelho.

“É claro que eu gosto muito do Moisés, a gente dá muito certo. Mas às vezes escuto umas coisas que parece que só vou jogar bola com o Moisés do meu lado. Claro que é um grande atleta, mas discordo um pouco. Tenho minhas qualidades e acho que jogo independentemente se ele estiver em campo, ou não”, afirmou o jogador em entrevista coletiva.

Tchê Tchê e Moisés formaram em 2016 uma dupla entrosada no meio-campo do Palmeiras campeão brasileiro, pelo poder de marcação e armação rápida das jogadas. Neste ano, no entanto, o rendimento não foi o mesmo, tanto que Tchê Tchê reconhece não ter atuado no nível esperado.