Tchê Tchê é absolvido em julgamento e reforça Palmeiras no clássico

Foto: Cesar Grecco / Ag. Palmeiras / Divulgação

O meia Tchê Tchê, do Palmeiras, foi absolvido nesta segunda-feira em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, e está liberado para defender o time no clássico de quarta-feira contra o Corinthians, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi denunciado pela expulsão na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, quando se envolveu em uma confusão com Renato Cajá.

Na ocasião, os dois jogadores receberam cartões vermelhos nos acréscimos pelo árbitro após trocarem tapas. Tchê Tchê foi denunciado por ato desleal, que poderia render uma punição de até três partidas. Os auditores acompanharem o voto do relator Gustavo Pinheiro pela absolvição do jogador do Palmeiras e pela aplicação de duas partidas de suspensão para Renato Cajá, da Ponte Preta.

O mesmo julgamento aplicou duas partidas de suspensão ao zagueiro Rodrigo, da Ponte Preta, por ter ofendido e trombado com o árbitro. Determinou ainda multa de R$ 1 mil ao Palmeiras por ter atrasado em um minuto a entrada no gramado para o início da partida.