Tchê Tchê afirma que Felipe Melo tem bom relacionamento com o elenco do Palmeiras

Tchê Tchê afirmou que o elenco não tem acompanhado informações sobre a situação de Felipe Melo. “A gente sabe pouco, na verdade o que a gente sabe é o que vocês sabem também. Isso fico muito entre a diretoria e a comissão técnica”, disse. Os jogadores, no entanto, tiveram participação dias atrás nos pedidos para que a diretoria reavaliasse as condições de Felipe Melo.

“O Felipe tem bom relacionamento com todos os jogadores, não tem problema com ninguém, isso cabe a nossa diretoria resolver, a gente não pode ficar falando muita coisa sobre isso”, comentou o jogador. O clube aguarda a chegada de alguma proposta até o fim da janela de transferências internacionais. Se não receber nenhum contato até o final desta semana, Felipe Melo deve ser reintegrado.

Perto de ser reintegrado ao elenco do Palmeiras, o volante Felipe Melo deve ser bem recebido pelos companheiros. O meia Tchê Tchê afirmou nesta terça-feira em entrevista ao SporTV que o colega tem bom relacionamento com todos os jogadores, apesar da desavença com o técnico Cuca, problema que lhe causou o afastamento do elenco durante o último mês.

O volante jogou pela última vez no dia 26 de julho contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil. O jogo seguinte, contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, foi o primeiro do elenco já com Felipe Melo afastado. A decisão foi tomada na véspera da partida.