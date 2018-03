Tabela ‘favorável’ e crise de rivais reacende esperança do Tigre

A situação do Rio Branco continua dramática no Campeonato Paulista da Série A3, mesmo com a goleada por 4 a 1 sobre o Mogi Mirim no último sábado (17). Apesar disso, a sucessão de tropeços dos principais concorrentes na luta contra o rebaixamento mantém o fio de esperança no estádio Décio Vitta, a duas rodadas do fim da competição. Primeiro time fora da zona, o Olímpia não ganha há cinco partidas e estacionou na 14ª posição, com 18 pontos.

Quem abre o Z6 é o Marília, que não venceu os últimos três jogos e tem 16. Também com 16 pontos e ainda na frente do Tigre está o rival União Barbarense, que vive a pior fase entre os ameaçados, sem vencer há quase um mês – seis partidas de lá para cá. Para escapar da degola, o Rio Branco precisará ultrapassar os três times citados. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ao menos a equipe de Americana tem uma tabela mais “favorável”: nesta quarta-feira (21) enfrenta a já rebaixada Matonense em Bebedouro, e encerra sua participação no domingo (25), em casa, diante do Grêmio Osasco, que hoje tem 21 pontos, cinco a mais que o primeiro time do Z6, e muito provavelmente deverá vir a Americana livre de qualquer ameaça, apenas para cumprir tabela.

Se ganhar as duas, o Tigre precisará torcer por uma combinação de resultados. O Olímpia, nesta projeção, não poderia somar mais do que dois pontos fora de casa contra Noroeste (6º) e em casa diante do Atibaia (2º). Já Marília e União Barbarense poderiam fazer no máximo quatro pontos, nas contas do alvinegro. Como ambos farão um confronto direto na última rodada, em Santa Bárbara d’Oeste, a torcida do Rio Branco é que este jogo termine empatado, ou que nenhum deles vença os dois jogos que têm. Nesta quarta, o MAC receberá o lanterna Mogi Mirim, e o União visitará o vice-líder Atibaia.

“Desde quando entramos nesta situação difícil, não deixamos de nos entregar e tentar fazer a nossa parte. Os concorrentes diretos tiveram tropeços, e tivemos uma vitória muito importante, que nos deixou com mais esperança de fazer o nosso papel e manter o time na Série A3”, destacou o meia Adriano Pimenta, que explicou nesta segunda sua comemoração “à lá Messi” depois do segundo gol contra o Mogi Mirim, quando tirou a camisa e mostrou o uniforme à torcida pedindo respeito. “Foi um desabafo, por tudo que a gente vem passando desde o início do campeonato. Foi para mostrar que esta entidade é centenária, tem um nome, uma tradição, tem que ser respeitada”, disse.

Na manhã desta terça (20), o elenco riobranquense faz seu último treino para partida decisiva contra a Matonense. A viagem a Bebedouro (265 km de Americana) só ocorrerá no próprio dia do jogo, num esquema “bate-volta”, com saída do ônibus às 9h30 desta quarta.