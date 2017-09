Tabatex Têxtil ‘curte’ feriado na liderança

Se tem uma equipe que vai passar o feriado de Independência tranquila é a Tabatex Têxtil, que venceu os dois jogos da rodada dupla realizada entre sábado e terça-feira e lidera com folga a categoria Master do 54º Campeonato 50 Anos Soredavea, disputado no Clube Veteranos. Sábado, o time do habilidoso jogador Mancuso fez 4 a 3 no Acapulco Imóveis e, terça passada, bateu o Não+Pêlo por 2 a 1, chegando aos 15 pontos, quatro a mais que o vice-líder, que é o próprio Não+Pêlo.

A Tabatex Têxtil ainda tem o goleiro menos vazado da categoria, com média de apenas 1,3 gol por partida. O artilheiro até o momento é Claudinei Magri, do Não+Pêlo, com 10 gols. A competição interna do Clube Veteranos teve seis rodadas disputadas até aqui em outras duas categorias. Na Intermediária, o Z Sport aparece em primeiro, enquanto a Auto Peças Brasil ocupa a liderança, mesmo tendo perdido a invencibilidade para o Posto São Vito no fim de semana, quando perdeu por 3 a 1.

Na Sede Náutica do Rio Branco, dois times golearam à lá Alemanha no último fim de semana, pela categoria Jovens. Maciel Refeições/Z Sport e Apollo Conveniência/JR Duarte Imobiliária fizeram 7 a 1 sobre Bar do Rio Branco/P&G Distribuidora e Marcenaria Paparotti, respectivamente. Durante o feriado prolongado, todos os campeonatos internos paralisam em Americana. Com isso, a bola só volta a rolar pelos minicampos e campos de society do Veteranos, Flamengo, Iate, Clube do Bosque e Sede Náutica do Rio Branco a partir de terça-feira da semana que vem.