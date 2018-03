Tabatex perde, e Veteranos fica com um invicto

Se a última rodada da Copa Suco Prat’s, campeonato de futebol minicampo do Clube Veteranos, terminou com dois invictos, agora resta apenas uma equipe ainda não superada na categoria Master. Trata-se do Help Parafusos, que empatou com o Distema Decorações por 1 a 1 em duelo válido pela sétima rodada. O resultado que manteve a invencibilidade veio só no último lance da partida, quando Moisés, do Help, marcou o gol salvador e deixou tudo igual no placar. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Outro time que iniciou a rodada sem derrotas no campeonato, o Tabatex Têxtil, acabou batido pelo Histcolor por 2 a 1. O Help Parafusos lidera a categoria com 15 pontos, seguido pelo Tabatex, com 14. Os dois melhores avançam diretamente para o mata-mata.

Na rodada do Veteranos, destaque ainda para o Microgestão Sistemas, que goleou por 10 a 1 o time do Multieixo pela categoria Sênior. Auto Peças Brasil (Intermediária) e Pro Ar Condicionados (Sênior) são os outros líderes da competição.

No Flamengo, pela quarta rodada, destaque para o RNG Transportes, que aplicou um 9 a 0 sobre Marcos Magazine pela categoria Sênior. No “estilo Alemanha”, o New Sport fez 7 a 1 em cima do Instituto Odair Dias pela quinta rodada do Iate Clube. Na Sede Náutica do Rio Branco, o Paraná Construção e Acabamentos também atropelou o Escritório Lex: 8 a 1 pela categoria Sênior. O Líder Contábil ainda foi inapelável no Clube do Bosque, com uma goleada por 12 a 2 diante do Armec.

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

4ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

Irriga Ação 2 x 5 Ameripesca (Jovem)

Burg’s Hamburgueria 4 x 3 Jornal de Nova Odessa (Jovem)

JC Limpadora 5 x 1 Kintal Lanches (Jovem)

Restaurante Sushidô 5 x 5 Açaí Energia (Jovem)

Miranda Serralheria/Estúdio Cimbre 2 x 3 Loom Arquitetura (Intermediária)

A&J Lavanderia/Cimentolit 1 x 7 Ironbody Suplementos/Villa Roxa Açaí (Intermediária)

Sup. Pague Menos/EF Manutenção 1 x 3 Vasos São Vito/Multi Pontos Bordado (Intermediária)

Restaurante Lê Pettit/Top Collor 0 x 3 Dellante/Toque Divino Colchões (Intermediária)

Ecosu Sucatas 3 x 4 Blue Blood Jeans (Sênior)

Colin’s Ferramentas/Transp. Zapia 2 x 1 Agropet Mineiro/KZA9 Tintas (Sênior)

São Lucas Saúde 4 x 6 Dino Automóveis/JDM (Sênior)

RNG Transportes 9 x 0 Marcos Magazine (Sênior)

Red Hot Comunicação 1 x 3 Mark Freios (Sênior)

Ameristamp 7 x 2 Pastelaria do Porfírio/Verona (Super Sênior)

Bolsavel 1 x 1 Fassina Sports (Super Sênior)

Supermercados Pague Menos 3 x 5 Americana Guinchos/Marcsteel (Super Sênior)

MontaFarma/HD Visual 1 x 6 Restaurante Prato Quente (Super Sênior)

Biscoitam/Sorvetes Naturais 7 x 1 Samuel Veículos (Super Sênior)

Hotel Boa Vista 1 x 1 Ecosu Sucatas (Master)

Castelinho Educação Infantil 3 x 4 DPaschoal (Master)

Supermercado Vista Alegre 1 x 4 Samaritano Saúde (Master)

Karijas Kar/DryGesso 0 x 0 Eraldo Tintas (Master)

Tacobrilho/Up Hill 1 x 2 Snapon (Super Master)

New Sport 3 x 2 Auto Mecânica CBS (Super Master)

Jornal de Nova Odessa 2 x 1 Fort Conexões (Super Master)

Mag Sac Embalagens 2 x 1 Max Limp (Feminino)

CLUBE VETERANOS

7ª rodada do Campeonato Clube Veteranos – Copa Suco Prat’s

Gonzaga Engenharia 3 x 3 Não+Pelo (Master)

Hitscolor 2 x 1 Tabatex Têxtil (Master)

Rodonaves 0 x 3 Acapulco Imóveis (Master)

Distema Decorações 1 x 1 Help Parafusos (Master)

Microgestão Sistemas 10 x 1 Multieixo (Sênior)

Odonto Minas/Café Brasil 2 x 2 Pro Ar Condicionado (Sênior)

Posto São Vito 1 x 0 Casa do Construtor (Sênior)

Status Representações 4 x 4 MSX Construtora (Sênior)

Atlanta 5 x 2 Ótica D’Lucca (Intermediária)

Supermercados Pérola 5 x 3 Jóia Calçados (Intermediária)

Optica Optilar 3 x 7 São Lucas Saúde (Intermediária)

Z Sport 3 x 4 Auto Peças Brasil (Intermediária)

IATE CLUBE

5ª rodada do Campeonato de Futebol Minicampo José Geraldo Lizzie

(Categoria Livre)

Factoplast 2 x 1 Z Sport

Asa Vita 3 x 2 Orion Cores

Nossa Casinha 5 x 1 Conceito Sports

New Sport 7 x 1 Instituto Odair Dias

Multimalhas 4 x 2 Têxtil PBS

SEDE NÁUTICA

7ª rodada da Copa Mag Sac Embalagens

L&L Express/Gesso Novo Mundo 7 x 1 Luchini Móveis/Max Imóveis (Jovens)

Marcenaria Paparotti 5 x 2 Maciel Refeições/Z Sport (Jovens)

Shopping Via Direta 4 x 2 Trevilub/Manserv (Jovens)

Bar do Rio Branco 0 x 1 Duarte Jr Imobiliária/Apollo Conveniência (Jovens)

Auto Escola São Vito 3 x 1 Patrimonium/Amantex Confecções (Sênior)

Paraná Construção e Acabamentos 8 x 1 Escritório Lex (Sênior)

Paraná Querido 2 x 6 Max Imóveis/Casa do Construtor (Sênior)

Etiquetas Americana 1x 6 Microgestão Sistemas (Sênior)

Espaço Conceito 2 x 4 Mundo Animal/TH Pinturas (Sênior)

CLUBE DO BOSQUE

5ª rodada do Campeonato Esquilo de Futebol Society

(Categoria Livre)

Next 6 x 8 Orion Cores

Líder Contábil 12 x 2 Armec

Z Sport 4 x 4 Castor Society