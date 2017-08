Tabárez diz que ainda não sabe se poderá utilizar Suárez contra a Argentina

O técnico Oscar Tabárez ainda não sabe se poderá contar com Luis Suárez diante da Argentina. Principal jogador do Uruguai, o atacante do Barcelona teve uma recuperação surpreendente de lesão, se apresentará à seleção, mas é dúvida para o clássico que acontecerá nesta quinta-feira, em Montevidéu, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem.

Tabárez explicou que Suárez “está em um bom momento da recuperação”, mas informou que o jogador ainda será examinado para definir sua participação na partida. O atacante se apresentará somente nesta terça-feira, um dia depois do início da preparação uruguaia para o clássico, e só então será avaliado pelo departamento médico da seleção.

Chamado por Tabárez, Suárez chegou a ser cortado depois de sofrer uma distensão na cápsula posterior do joelho direito em confronto do Barcelona diante do Real Madrid, pela Supercopa. Ele deveria ficar afastado do futebol por quatro semanas, mas sua recuperação foi mais rápida do que o esperado, o que fez com que fosse reconvocado, até para reforçar um elenco que está desfalcado por algumas baixas.