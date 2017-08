Tabárez convoca Uruguai com Martín Silva e jovens para jogos das Eliminatórias

O técnico Oscar Tabárez anunciou nesta sexta-feira uma lista com 23 nomes convocados para representar a seleção uruguaia nas próximas duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, contra Argentina, no próximo dia 31, em casa, e Paraguai, dia 5 de setembro, fora.

Tabárez chamou apenas jogadores que atuam fora do Uruguai e ainda pode convocar nos próximos dias outros nomes, de dentro do país. Na lista, apenas um representante de clubes brasileiros: o goleiro Martín Silva, do Vasco. Desta vez, o treinador preferiu deixar de fora o meia Arrascaeta, do Cruzeiro.

Mas a lista também tem velhos conhecidos do futebol brasileiro, como o volante Arévalo Rios, ex-Botafogo, e o meia Nicolás Lodeiro, também ex-Botafogo e Corinthians. Como era de se esperar, Tabárez chamou as principais estrelas do país: o zagueiro Diego Godín e os atacante Luis Suárez e Edinson Cavani.