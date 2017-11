Suspenso após doping, atacante chega ao Rio Branco

Foto: Renato Piovesan / O Liberal

O Rio Branco contratou um jogador suspenso por doping para o Campeonato Paulista da Série A3. O centroavante Daniel Simões, que se apresentou ontem, ao técnico Edson Fio, tem uma pena de três jogos de suspensão a cumprir.

Ele aparece na lista de atletas suspensos preventivamente da ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) por ter tido a substância proibida Hidroclorotiazida flagrada em um exame de urina feito durante o Campeonato Paulista da Série A3 deste ano, quando defendia o Catanduvense. Como o resultado do exame só foi publicado após o término da competição, o atacante não poderá ser utilizado nas três primeiras partidas oficiais do Tigre em 2018.

LEIA TAMBÉM: Após lesão de Klaus, Inter pede e CSA devolve zagueiro Thales ao clube

A Hidroclorotiazida é uma medicação diurética normalmente utilizada em casos de inchaço devido à acumulação de fluidos. No caso de Daniel Simões, a substância foi ingerida durante o tratamento de uma lesão. “Eu tinha quebrado a fissura da tíbia e estava sem respaldo do clube. Em casa tomei uma medicação errada, que não sabia que não podia ter tomado, aí no jogo contra o Marília (dia 8 de março) acabei caindo no doping”, lembra o centroavante de 25 anos e 1,89m de altura.