Suspeito de envolvimento no ‘Fifagate’, diretor de TV mexicana é assassinado

Um diretor da rede mexicana Televisa foi morto no domingo enquanto andava de bicicleta em uma rodovia a caminho do sítio arqueológico de Teotihuacán, um dos mais visitados no México. Adolfo Lagos Espinosa, 69 anos, diretor administrativo da Izzi (uma filial da Televisa que comercializa canais por assinatura, telefonia e internet) morreu depois de ter sido baleado por dois homens. Lagos estava envolvido no caso de suspeitas de corrupção da Fifa.

“Lamento e condeno os eventos em que Adolfo Lagos Espinosa perdeu a vida”, escreveu no Twitter o presidente do México, Enrique Peña Nieto. Ele anunciou que a Procuradoria Geral da República colaborará nas investigações do caso. Foto: Divulgação-Televisa

De acordo com relatórios policiais, Lagos estava acompanhado por um empresário e um segurança que tentaram impedir a ação dos criminosos, mas não tiveram sucesso. Lagos chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.