Sub-20 do União só cumpre tabela em despedida da Copinha

O União Barbarense encerra nesta quarta-feira (10) a sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sem chances de classificação depois de ter sido goleado por Atlético-MG e Audax, o Leão da 13 apenas cumprirá tabela contra o Rio Branco-ES, que também já está eliminado, pela terceira e última rodada da primeira fase. O duelo será às 14 horas, no estádio José Liberatti, em Osasco.

O técnico Ademir Pereira da Cruz, o Bibi, não confirma a escalação, mas é provável que ele aproveite o jogo para dar uma oportunidade a alguns dos garotos que não foram muito utilizados nas primeiras rodadas.

Em jogo, estará o prêmio de consolação de não terminar o torneio na lanterna do Grupo 23. Apesar de empatados, sem nenhum ponto, o time capixaba aparece na frente, com saldo de -3, contra um saldo de -8 do União. Na sequência, Atlético e Audax jogarão de olho na liderança da chave. O Galo, com melhor saldo, joga por um empate.