Sub-19 do União faz testes em dose dupla

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

As avaliações com jogadores até 19 anos estão em fase final no União Barbarense. Disposto a fechar o seu elenco para a Copa São Paulo de Futebol Júnior até o fim desta semana, o Leão da 13 disputa dois jogos-treino contra o Vocem, de Assis, nesta quinta-feira. Os amistosos ocorrerão em dose dupla para que o observador técnico Cláudio Britto possa avaliar melhor os 25 jogadores que estão treinando.

Na parte da manhã, o teste ocorrerá às 9 horas no campo do Laudissi, enquanto no período da tarde a segunda partida do dia será disputada no campo do Jardim Alfa, às 14 horas. A peneira do elenco de juniores do União começou no mês passado, com mais de 70 atletas.

Com menos da metade dos inscritos inicialmente, Britto deve fechar as avaliações até esta sexta-feira. Possíveis destaques do Vocem não estão descartados para reforçar o Leão da 13 na Copinha, já que o adversário não disputará o torneio em 2018. O prazo para inscrições de jogadores para o principal campeonato de categorias de base do país encerra dia 13 de setembro.