Suárez treina e médico do Uruguai diz que ‘não descartaria’ atacante de clássico

A possibilidade de Luis Suárez reforçar o Uruguai no clássico diante da Argentina, nesta quinta-feira, em Montevidéu, parece cada vez maior. Após surpreender na recuperação de uma lesão e ser reintegrado a uma convocação da qual já havia sido cortado, o jogador do Barcelona se apresentou nesta terça e alimentou a esperança do torcedor de vê-lo em campo no confronto pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Suárez sofreu uma distensão na cápsula posterior do joelho direito em confronto do Barcelona diante do Real Madrid, pela Supercopa, há pouco mais de dez dias. Ele deveria ficar afastado do futebol por quatro semanas, mas sua recuperação foi mais rápida do que o esperado, o que fez com que fosse reconvocado por Oscar Tabárez.

O jogador se apresentou nesta terça, um dia depois do restante do elenco uruguaio, apenas para passar por exames médicos e testes físicos. Pelo menos, à princípio. Isso porque Suárez voltou a surpreender e, depois de ser avaliado, entrou em campo para trabalhar ao lado de seus companheiros.