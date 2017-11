STJD suspende Felipe Melo e Clayson por um jogo por confusão em clássico

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou e determinou nesta quinta-feira a punição de uma partida de suspensão para o atacante Clayson, do Corinthians, e para o volante Felipe Melo, do Palmeiras, por protagonizarem uma confusão no intervalo do clássico entre as duas equipes no último dia 5, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois terão de desfalcar as duas equipes na rodada do próximo fim de semana, a 36ª da competição.

Os dois jogadores tiveram um desentendimento no túnel do vestiário do Itaquerão, depois da vitória alvinegra por 3 a 2. Tanto Felipe Melo quanto Clayson foram punidos dentro do artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta contrária à disciplina ou ética desportiva. A punição aos dois é a mínima prevista pelo texto. A máxima seria de seis jogos.

Apesar da sanção, Felipe Melo está liberado para defender o Palmeiras nesta quinta-feira contra o Sport, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A punição começará a valer somente no dia seguinte e, assim, o jogador não poderá entrar em campo na próxima segunda-feira, contra o Avaí, em Florianópolis. Já o corintiano Clayson será baixa no domingo, diante do Flamengo, no Rio de Janeiro.