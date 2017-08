STJD reduz pena de 15 para 11 jogos e Kleber volta ao Coritiba contra o Vitória

A decisão coube ao presidente do STJD, Ronaldo Botelho Piacente, que deferiu parcialmente o pedido de reconsideração do clube paranaense. O argumento dos advogados do Coritiba é que o jogador cumpriu dois terços da pena imposta e já ficou 42 dias afastado dos gramados.

Após seguidos recursos negados, o atacante Kleber enfim obteve sua primeira vitória no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira. O tribunal aceitou reduzir de 15 para 11 jogos de suspensão, liberando seu retorno ao Coritiba para o jogo contra o Vitória, no dia 28, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Kleber foi punido inicialmente com 15 jogos de suspensão, sendo seis por agressão e nove por cusparada no jogador Edson, do Bahia, em partida disputada no dia 15 de junho, no Couto Pereira, pela sétima rodada do Brasileirão. Após ser punido, o jogador tentou dois recursos para redução de pena no STJD, sem sucesso.

Com a decisão do presidente do STJD, Kleber vai cumprir seu último jogo de suspensão no domingo, na partida entre o Coritiba e o Santos. Ele poderá fazer seu retorno aos gramados na rodada seguinte, contra o Vitória, na capital paranaense.

