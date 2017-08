STJD pune Palmeiras com sete jogos sem torcida como visitante

O Palmeiras foi punido nesta sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está proibido de levar torcedores nas sete próximas partidas como visitante. A sanção foi aplicada por confusão entre torcedores nos arredores da Arena Pernambuco no dia 23 de julho, quando a equipe bateu o Sport por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

As brigas foram antes e depois da partida, em ruas próximas ao estádio. O Sport também foi julgado pelo tribunal, mas acabou absolvido. Os auditores consideraram os palmeirenses como os responsáveis pelo tumulto. Fora essa restrição como visitante, o Palmeiras não poderá nos próximos sete jogos como mandante ter na arena adereços de torcidas organizadas.

No dia da partida, 54 pessoas foram presas pela briga, a maioria palmeirenses. Vídeos mostraram que o conflito do lado de fora envolveu as duas torcidas. Dentro de campo, o time paulista ganhou a partida com gols de Bruno Henrique e Keno, ainda no primeiro tempo.