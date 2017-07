STJD concede efeito suspensivo e Avaí terá experiente Marquinhos contra o Grêmio

O Avaí conseguiu o efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que libera o meia Marquinhos, punido com quatro jogos de suspensão pela expulsão diante do Figueirense, para atuar diante do Grêmio, neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo liberado, o meia deve ficar como opção no banco de reservas para ser mais bem aproveitado durante o segundo tempo.

Na verdade, vale tudo para tirar o time da zona de rebaixamento. No momento tem nove pontos. A ideia inicial do técnico Claudinei Oliveira é repetir o time que empatou sem gols diante da Ponte Preta, na última rodada, em Florianópolis. Antes bateu o Botafogo por 2 a 0, no Rio.

“Estamos avaliando algumas alterações, mas a estrutura da equipe será a mesma. Fizemos alguns testes, colocamos a equipe para treinar com três volantes e dois atacantes de área. Em outro momento, voltamos ao tradicional. Vamos analisando até o momento da partida”, despistou Claudinei Oliveira.