Steven Gerrard retorna ao Liverpool e será treinador das categorias de base

O bom filho à casa torna. Este ditado popular vale agora para Steven Gerrard, um dos maiores ídolos do Liverpool, que está de volta ao clube inglês que defendeu por 17 anos. Já aposentado da carreira profissional, ele não voltará a jogar. Será treinador das categorias de base a partir de fevereiro e foi apresentado nesta sexta-feira no estádio Anfield Road.

“Sinto como se estivesse completando o ciclo, retornando para o lugar onde tudo começou profissionalmente”, disse Steven Gerrard em entrevista para o site oficial do time. “Mesmo assim, essa não foi uma decisão tomada na emoção. É sobre o que eu posso fazer e contribuir para o Liverpool”, explicou.

Aos 36 anos, o ex-jogador anunciou a sua aposentadoria em novembro do ano passado, quando seu contrato com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, chegou ao final. “Não acho que preciso explicar para as pessoas o que esse clube significa para mim, mas quando vi que voltar era uma opção séria, tentei garantir que seria uma função importante para que eu pudesse ajudar o clube”, afirmou.

“Isso me dá uma grande oportunidade para aprender e me desenvolver como um treinador, enquanto ofereço meus conhecimentos, ideias e experiência para os jovens em um período importante de suas carreiras”, completou Steven Gerrard, que no Liverpool atuou em 710 partidas, marcou 186 gols e conquistou 10 títulos, incluindo a Liga dos Campeões da Europa de 2004/2005.