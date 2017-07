Sport tenta superar cansaço e sete desfalques em duelo com o Bahia

O Sport tem um duro desafio pela frente neste domingo, contra o Bahia, às 16 horas, na Fonte Nova, em Salvador, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do cansaço devido à viagem para a Argentina, onde perdeu do Arsenal de Sarandi, mas se garantiu nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, a equipe precisa enfrentar uma série de desfalques.

É o caso do volante Rithely, do meia Diego Souza e do atacante André, titulares absolutos do Sport e que precisarão cumprir suspensão. Desgastados pela sequência de jogos, o lateral-direito Samuel Xavier e o atacante Rogério também foram vetados, enquanto Anselmo e Osvaldo seguem se recuperando de lesão.

As ausências obrigaram o treinador Vanderlei Luxemburgo a convocar o zagueiro Igor, o lateral-esquerdo Evandro, o volante Fabrício e o atacante Índio. Eles não foram relacionados para enfrentar o Arsenal de Sarandi, mas viajaram a Salvador e devem ficar como opção no banco de reservas.