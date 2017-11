Sport sofre com desfalques e testa zaga reserva contra o lanterna Atlético-GO

Se já não é das mais fáceis, a situação do Sport pode se complicar ainda mais para o duelo contra o lanterna Atlético Goianiense neste domingo, às 17 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há seis partidas na competição e agora na zona de rebaixamento, com 36 pontos, a equipe não poderá contar neste domingo com os zagueiros titulares Durval e Henríquez, suspensos pelo terceiro cartão amarelo – na seleção brasileira, Diego Souza também segue fora.

Assim, o Sport atuará com uma zaga reserva formada por Ronaldo Alves e Neris, zagueiro contratado do Internacional há seis meses que sequer fez a sua estreia. A boa notícia fica pelo retorno do volante Anselmo após cumprir suspensão.