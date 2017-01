Sport rejeita propostas do Palmeiras e garante permanência de Samuel Xavier

A diretoria do Sport não ficou satisfeita com os valores apresentados pelo Palmeiras e recusou a oferta feita pelo atual campeão brasileiro para contar com o futebol do lateral-direito Samuel Xavier. O atleta, até segunda ordem, continua na Ilha do Retiro para 2017.

“As propostas feitas do palmeiras por Samuel Xavier não atenderam ao Sport e ele fica. Isso é para mandar um recado à torcida do Sport de que a base do time será mantida”, garantiu Alexandre Faria, executivo de futebol do Sport, que concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira.

A lateral direita tornou-se um problema para o Palmeiras à medida que Fabiano, titular durante boa parte da campanha do título brasileiro, foi chamado de volta pelo Cruzeiro após empréstimo. O outro jogador da posição é Jean, volante de origem, mas que atua regularmente improvisado nessa posição.

De acordo com Alexandre Faria, porém, Sport e Palmeiras continuam conversando. O time pernambucano quer o meia Allione, que foi pouco utilizado durante a campanha do título nacional.

O Palmeiras não tem economizado para reforçar o elenco para este ano. Por enquanto já anunciou seis atletas: o volante Felipe Melo, o atacante Keno e os meias Hyoran, Raphael Veiga, Alejandro Guerra e Michel Bastos.

