Sport recebe ‘inimigo íntimo’ e faz mistério para encarar a Ponte Preta

Preocupado com a sequência de jogos com a Ponte Preta na temporada, o Sport aposta no mistério para o jogo deste domingo, às 16 horas, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno.

A Ponte Preta, afinal, pode ser considerada o “inimigo íntimo” do Sport na temporada. Além de ser responsável por um dos maiores vexames do clube pernambucano no ano, a goleada por 4 a 0 aplicada na primeira rodada do Brasileiro, em Campinas, a equipe paulista será o adversário do time de Vanderlei Luxemburgo nas oitavas da Copa Sul-Americana.

Em meio à sequência de duelos, Luxemburgo não quer dar qualquer arma ao adversário. “A equipe vocês vão ficar sabendo antes do jogo. Não vou dar essa chance para a Ponte. Tanto é que eu estou falando antes do treino. O time está definido, só não vou relevar aqui para vocês”, despista o técnico. “Nosso departamento de análise nos passou muitas informações sobre o time deles.”