Sport promete entrega no Rio e ‘luta até o fim’ para escapar do rebaixamento

Depois de superar o Bahia no último domingo e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento, o Sport faz um jogo decisivo neste sábado diante do Fluminense, às 17 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima da competição.

A equipe pernambucana está na 18ª colocação com 39 pontos, apenas um atrás do Vitória, o último fora da zona de rebaixamento, e precisa ganhar para se manter com chances de permanecer na primeira divisão. E, para atingir o feito, o técnico Daniel Paulista promete uma equipe comprometida até o fim.

“Temos que lutar até o final, não desistir. Não tem outro meio que não seja pelo trabalho, entrega e luta dentro de campo. Não temos como alcançar a vitória e nossos objetivos no campeonato se não for desta forma”, avalia o treinador, apostando no comprometimento de seus atletas, algo muito questionado por seu antecessor Vanderlei Luxemburgo.