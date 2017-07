Sport perde, mas elimina Arsenal-ARG e enfrenta a Ponte Preta na Sul-Americana

O Sport é mais um clube brasileiro que avançou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, no estádio Julio Grondona, em Sarandi, na Argentina, o time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo perdeu do Arsenal por 2 a 1, mas graças ao saldo de gols avançou à próxima fase.

Na ida, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, o clube pernambucano havia feito 2 a 0 e, por isso, conseguiu passar. Nas oitavas de final irá enfrentar a Ponte Preta, com o primeiro jogo em casa e o segundo em Campinas (SP). As datas e horários ainda serão divulgadas pela Conmebol.

LEIA TAMBÉM: Saída de Alecsandro servirá para Palmeiras pagar dívida com o Coritiba

O jogo começou bastante morno com o Sport mais recuado, esperando a saída do Arsenal para criar a oportunidade de contra-ataque. Somente aos 36 minutos o time de Vanderlei Luxemburgo conseguiu uma jogada mais ofensiva. Diego Souza encontrou Lenis em profundidade e o atacante ficou de frente para o gol. Na hora do chute, entretanto, pegou muito mal na bola e isolou.