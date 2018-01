Sport perde do São Carlos e será rival corintiano na 2ª fase da Copa São Paulo

Na partida que fechou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior, o São Carlos bateu o Sport por 1 a 0, nesta quarta-feira, e se classificou em primeiro do Grupo 18, disputado no Estádio Luisão, em São Carlos.

Com o resultado, a equipe pernambucana será adversária do Corinthians na próxima fase, já que os atuais campeões se classificaram na primeira colocação do Grupo 17. O confronto será disputado na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Já o São Carlos fará um confronto entre clubes do interior de São Paulo com a Ferroviária, segunda colocada do grupo do Corinthians. Como foi líder de sua chave, o São Carlos joga em casa, no Estádio Luisão.