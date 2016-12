A negociação entre Corinthians e o volante Rithely parecia próxima de terminar com um final feliz para o clube, mas o Sport pediu um valor muito maior do que os corintianos imaginavam e as conversas esfriaram bastante.

Os valores da transação não foram divulgados, mas a multa rescisória do jogador é de R$ 40 milhões. O gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, se reuniu com representantes do atleta nos últimos dias e acertou salários. Com o clube pernambucano, a conversa foi mais complicada, embora Rithely tenha comunicado aos dirigentes que deseja ir embora.

O volante é um dos atletas mais cobiçados do Sport e a diretoria do time pernambucano quer aproveitar para lucrar com sua saída. Por isso, tenta pedir o máximo possível. Além do Corinthians, o Internacional também está na briga pelo jogador, que já esteve nos planos de Palmeiras, Santos, dentre outros.

Até o momento, o Corinthians contratou apenas os atacantes Jô e Luidy e tem tudo acertado com o meia Wagner. Resta que o jogador consiga resolver o imbróglio com o Tianjin Teda, da China, para rescindir contrato e ficar livre para assinar com o time alvinegro. Após o acerto com Fábio Carille como técnico, a expectativa é que o clube tenha maior agilidade na busca por reforços.