Sport esquece momento do Corinthians e mira jogo ‘com propriedade’ no Itaquerão

O excelente momento do Corinthians não assusta o Sport para o importante confronto deste sábado, às 19 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro – a última do primeiro turno.

Líder disparado da competição com 44 pontos, oito a mais do que o vice Grêmio, o Corinthians vem de uma impressionante sequência de 33 partidas sem perder. Ainda assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo garante que o Sport vive um bom momento – está em sexto com 28 pontos – e tem condições de encerrar a série do rival mesmo jogando no Itaquerão.

“É um time difícil. É muito difícil jogar lá, mas nós vamos jogar e com propriedade. É o que eu quero, que os jogadores joguem com propriedade de enfrentar o Corinthians lá. É difícil, mas difícil não é só para o Sport, é difícil para qualquer um. E o Sport pode ganhar ou pode perder lá. Nós temos que acreditar nisso. Não podemos entrar lá achando que perdemos o jogo”, garantiu o treinador.