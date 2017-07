Sport encara o Arsenal-ARG querendo provar que aprendeu a lição na Sul-Americana

O Sport volta a campo nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Diante do Arsenal, no estádio Julio Grondona, em Sarandí, na Argentina, o clube pernambucano não quer repetir o mesmo erro da fase anterior, quando venceu o Danubio, em casa, por 3 a 0 e depois sofreu o mesmo resultado no Uruguai, precisando das cobranças de pênaltis para avançar.

A situação é parecida. No primeiro jogo, realizado no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou por 2 a 0 e, por isso, pode até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final. Se o placar se repetir, mas a favor dos argentinos, então a decisão será em chutes de penalidades.

O técnico do Sport garante que a forma como o time se classificou na última vez não vai influenciar no rendimento dos jogadores. A aflição, aliás, é compartilhada por boa parte do elenco, que prega que mesmo com a vantagem o espírito desde o minuto inicial tem que ser o mesmo do jogo em casa. “Não adianta vim só para se defender que não dá certo. A gente veio para jogar, não estamos pensando em empatar ou perder por 1 a 0”, disse o meia Rithely.