Sport bate o Bahia, se isola na sexta posição e amplia jejum do rival em Salvador

O Sport se recuperou da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, sofrida na rodada anterior, da Ilha do Retiro, ao vencer o Bahia por de 3 a 1, neste domingo, na Fonte Nova, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o bom resultado, o time pernambucano ficou isolado na sexta posição, com 27 pontos, contra 19 do Bahia, que é o 14º da tabela e não vence em casa há cinco jogos.

Mesmo sem seus principais jogadores, entre eles, Diego Souza e André, o Sport foi mais perigoso no primeiro tempo e não demorou para abrir o marcador. Mendonza tentou sair jogando com um toque de calcanhar e entregou a bola de bandeja para Rodrigo, que acionou Lenis pela direita. O atacante avançou e rolou para Everton Felipe estufar as redes aos 18 minutos.

O time baiano continuou cometendo erros infantis e, apesar de ter a posse de bola, não conseguia criar e sofria uma certa pressão do Sport. Aos 26 minutos, Lenis apareceu pela direita e exigiu boa defesa do goleiro Jean, que viu, na sequência, o arremate de Juninho de fora da área sair pela linha de fundo. O Bahia só foi chegar com perigo no último minuto, em uma bicicleta de Renê Júnior, que foi fraca e acabou mãos de Magrão.