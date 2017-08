Sport aposta no retorno de Diego Souza e André para manter embalo no Brasileirão

Embalado pela vitória sobre o Bahia na última partida, fora de casa, por 3 a 1, o Sport tenta manter o bom ritmo nesta quarta-feira contra o Fluminense, às 19h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E, para o importante duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo contará com alguns importante reforços, especialmente do meia Diego Souza e do atacante André, que retornam após cumprir suspensão, além do volante Rithely. Poupado contra o Bahia devido ao cansaço muscular, o lateral-direito Samuel Xavier também está de volta.

Vanderlei Luxemburgo, contudo, terá novamente o importante desfalque de Rogério, que está lesionado e deve desfalcar o Sport por até três semanas. O zagueiro Néris e o atacante Osvaldo também seguem vetados pelo departamento médico.