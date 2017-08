Souza vê 99% de chances do União ser sede da Copinha

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As chances de Santa Bárbara d’Oeste sediar um dos grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018 são de 99%, segundo o gerente de futebol do União Barbarense, Edvaldo Souza. O dirigente, porém, faz uma ressalva. De acordo com ele, todas pessoas envolvidas no projeto, entre elas diretores do clube, parceiros e funcionários da prefeitura, precisam caminhar na mesma direção, caso contrário, a ideia será abortada.

“Pretendemos definir essa candidatura até sexta-feira da semana que vem. Na terça ou quarta já vamos levar o projeto ao prefeito. Depois disso tem um parceiro que estaria junto com a gente para formalizarmos à FPF (Federação Paulista de Futebol). As chances são de 99% para sediarmos a Copa São Paulo. Está bem encaminhado”, comentou Souza.

“O prefeito está bastante otimista e temos um empresário disposto a ajudar. Agora é o nosso grupo todo estar bem unido, no mesmo propósito. Nem todos acham que o melhor é sediar a Copa São Paulo. Se tiver alguém que não tem o desejo, que é contrário, aí vamos preferir não fazer”, acrescentou, sem entrar em detalhes.