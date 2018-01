Sorteio define que Barcelona enfrentará Espanyol nas quartas da Copa do Rei

A Real Federação Espanhola de Futebol sorteou nesta sexta-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Rei e determinou que o Barcelona fará um clássico regional. Em busca de uma vaga nas semifinais do torneio mata-mata, o clube catalão terá pela frente o Espanyol.

O Barcelona é o atual tricampeão da Copa do Rei e será visitante no primeiro jogo das quartas de final, no RCDE Stadium, em 17 de janeiro. Depois, no dia 24, o time vai receber o Espanyol no Camp Nou.

O Real Madrid também fará um confronto regional nas quartas de final, diante do Leganés, que fica na cidade do mesmo nome, localizada na região metropolitana da capital espanhola. O Real também será mandante no segundo jogo, disputado o primeiro na casa do Leganés, que está na sua segunda temporada na elite do futebol espanhol.