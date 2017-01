Sornoza volta a marcar e Fluminense bate Friburguense em jogo-treino

Elogiado por Abel Braga, o meia equatoriano Sornoza parece estar se adaptando rapidamente ao futebol brasileiro. Contratado pelo Fluminense para esta temporada, o jogador voltou a deixar sua marca em um jogo-treino do time tricolor nesta terça-feira, no triunfo por 3 a 0 sobre o Friburguense, no CT Pedro Antonio Ribeiro da Silva.

Sornoza já havia balançado a rede na goleada por 6 a 1 sobre o Serra Macaense na última sexta-feira. Abel chegou a dizer que o meia “joga futebol brincando”, e o ex-atleta do Independiente Del Valle vai agradando neste início de temporada.

“Estou muito contente, porque estamos trabalhando da melhor maneira possível. A comissão técnica tem nos preparado para enfrentar todas as competições que temos pela frente e acredito que a equipe toda dará muitas alegrias ao professor Abel”, declarou Sornoza.

O equatoriano, aliás, foi o responsável por abrir o placar nesta terça. Ele roubou a bola no meio de campo, tocou na direita para Gustavo Scarpa e correu para o meio da área. Então, recebeu de volta e selou o resultado do primeiro tempo, que foi fechado para a imprensa.

Na etapa final, Abel voltou com uma equipe totalmente alterada, e aí o Fluminense aproveitou para selar o placar. Osvaldo, com assistência de Daniel, marcou o segundo. O terceiro foi de Lucas Fernandes, aproveitando rebote no goleiro após finalização de Maranhão.

