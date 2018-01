Sóbis celebra reencontro com Fred e mira terceiro título da Libertadores

Há um ano e meio no Cruzeiro, o atacante Rafael Sóbis, uma das principais peças do elenco cruzeirense e importante na conquista da Copa do Brasil em 2017, acredita que 2018 será ainda melhor para o clube mineiro após as várias contratações que o time fez para a temporada. “O grupo só melhorou. Acho que isso é importante, mas não é uma coisa que vai acontecer agora. Temos peças muito boas, somadas aos que chegaram, que dispensam comentários, teremos um ano muito promissor”, avaliou Sóbis.

Dos reforços que chegaram à Toca da Raposa – os laterais Marcelo Hermes, Egídio e Edílson, o volante Bruno Silva, e os atacante David e Fred -, Sóbis já conhece e tem boa relação com Fred, com quem formou dupla no ataque do Fluminense na conquista do Campeonato Brasileiro em 2012.

“Não basta só jogar bem, tem que ser gente boa, tem que ser bom de grupo, tem que ser bom de convivência. O Fred a gente já conhecia, alguns jogadores também, mas parece que ele está conosco há muito tempo, porque já entrosou. Vocês podem ver nas redes sociais que ele está sempre participando”, disse.