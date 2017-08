Sob vaias, Criciúma empata em casa com Oeste e não se aproxima de G4 da Série B

Mesmo jogando em casa, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), o Criciúma ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Oeste, nesta sexta-feira, pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e perdeu a oportunidade de se aproximar da briga pelo G4 – a zona de acesso.

Com o empate, o time da casa chegou aos 30 pontos, quatro abaixo do Ceará, que abre o G4 e ainda enfrenta o Boa neste sábado, no complemento da rodada. O Oeste, com 28 pontos, aparece mais abaixo e tenta se distanciar da zona do rebaixamento. O primeiro time dentro dela é o Luverdense, com cinco pontos a menos, mas que também tem um jogo a cumprir.

Na primeira etapa, as duas equipes praticamente não exigiram intervenções dos goleiros. Com muita disputa no meio de campo, mas poucas jogadas de perigo, a partida se encaminhou para o intervalo sem grandes emoções.