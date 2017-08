Sob pressão, Flamengo joga com a obrigação de derrotar o Vitória em casa

Sob pressão após somar um único ponto nas duas últimas rodadas e cair para a quinta posição do Campeonato Brasileiro, a 15 pontos do líder Corinthians (44 a 29), o Flamengo enfrenta o Vitória, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, a partir das 11 horas deste domingo, com a obrigação de vencer, mas sem seu principal atacante: o peruano Guerrero. Ele sofreu uma lesão na coxa direita e será substituído por Felipe Vizeu.

A maioria da torcida e parte da diretoria querem a saída do técnico Zé Ricardo. Após a derrota para o Santos, na última quarta-feira, os atletas e a comissão técnica foram alvo de protestos ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio. Guerrero chegou a discutir com um torcedor.

Os muros do centro de treinamento do clube carioca, em Vargem Grande (zona oeste do Rio), foram pichados na madrugada da última quinta-feira com críticas a Zé Ricardo e ao volante Márcio Araújo. As frases “Fora, MA” e “Fora, Zé & Cia” foram apagadas horas depois.