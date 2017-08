Sob os olhares de Reinaldo Rueda, Flamengo perde para o Atlético-MG por 2 a 0

O Atlético Mineiro se recuperou da frustrante eliminação na Copa Libertadores para o modesto Jorge Wilstermann, da Bolívia, no meio de semana, ao vencer o Flamengo por 2 a 0, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro – a abertura do returno.

Acertado com o clube rubro-negro carioca para substituir o técnico Zé Ricardo, o colombiano Reinaldo Rueda esteve acompanhando o confronto nas tribunas, enquanto que Jayme de Almeida esteve no banco de reservas. O Flamengo chegou ao terceiro jogo sem vitória e caiu para a sexta colocação, com 29 pontos.

Reabilitado após duas derrotas seguidas, o Atlético Mineiro chegou aos 26 pontos e está na zona intermediária da tabela de classificação. O time mineiro aliviou a pressão e quebrou uma série de quatro derrotas seguidas como mandante, onde perdeu para Santos, Bahia, Vasco e Corinthians. A sua última vitória, por curiosidade, aconteceu diante do rival Cruzeiro, no mesmo estádio Independência, por 2 a 1, pela 11.ª rodada, no dia 2 de julho.