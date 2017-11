Sob o comando de Bauza, Arábia Saudita é derrotada pela Bulgária em amistoso

Comandada pelo técnico argentino Edgardo Bauza e classificada à Copa do Mundo da Rússia, em 2018, a Arábia Saudita decepcionou em mais um amistoso e foi derrotada nesta segunda-feira pela Bulgária por 1 a 0, em Lisboa.

Antes de cair em solo português frente à seleção búlgara, que não está classificada ao Mundial, a Arábia Saudita perdera para Portugal por 3 a 0, em Viseu (POR), na última sexta. E, na estreia de Bauza no comando da equipe nacional, na terça anterior, ganhara da Letônia por 2 a 0.

Depois de fazer um jogo equilibrado nesta segunda-feira, a Arábia Saudita acabou derrotada com um gol do meia-atacante Ivelin Popov, marcado aos 36 do segundo tempo. Mansour Al-Harbi ainda foi expulso dois minutos depois e acabou com qualquer chance de reação.