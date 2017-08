Sindicato e Mogi Mirim tentam achar solução para evitar desistência na Série C

Após a derrota por W.O. ao não irem a campo para enfrentar o Ypiranga-RS no último sábado, em jogo válido pela 14.ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Mogi Mirim-SP vão se reapresentar normalmente nesta terça-feira. No entanto, não garantem o retorno aos trabalhos, já que irão receber representantes do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo (Sapesp) nas dependências do clube. O objetivo é encontrar uma saída para a não desistência do time da competição.

Ainda no aguardo pelo recebimento de salários atrasados, os atletas devem tomar decisões em relação à permanência no clube e a possibilidade de enfim entrar com medidas judiciais. Há jogadores com até cinco meses sem receber e funcionários com até sete meses. A situação é caótica.

Segundo o presidente do Sapesp, Rinaldo Martorelli, está agendado um encontro com o meia Cristian, um dos porta-vozes do elenco, para sugerir algumas soluções. “Esse encontro deve ser determinante para o futuro do clube na competição. Não dá para o clube achar que vai conseguir levar na barriga”, disse Martorelli.