Sidão reforça meta de seguir titular no São Paulo: ‘Não sou um golpe de sorte’

Titular do gol do São Paulo desde a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Sidão diz estar provando que não é um “golpe de sorte” e acredita que é merecedor da posição na meta tricolor independentemente da chegada de reforços para a temporada 2018.

“Estou provando que não sou um golpe de sorte”, afirma Sidão. “Já é a segunda vez que eu pego uma bucha de situação e provo que tenho condição de jogar em alto nível. Aqui é minha casa, minha vida, estou provando meu valor. Quem chegar, vai brigar pela posição, mas eu vou brigar para me manter aqui.”

Para Sidão, sua experiência deve fazer com que ele seja uma referência pra novos goleiros do São Paulo, sobretudo porque Dênis e Renan Ribeiro ainda estão em situação indefinida quanto à renovação ou não com o clube.