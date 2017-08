Sidão recebe apoio de Dorival e quer ajudar São Paulo a sair da zona da degola

O goleiro Sidão tem recebido críticas por parte da torcida do São Paulo principalmente pelos erros na saída de bola. Nas duas últimas partidas, ele falhou ao repor as jogadas e quase entregou de bandeja gols para os adversários. Contra o Palmeiras, no domingo, vacilou, mas também evitou pelo menos mais um gol do rival com uma ótima defesa na derrota por 4 a 2.

O técnico Dorival Junior optou por colocar o jogador como titular, em detrimento a Renan Ribeiro, e não se arrepende da troca. “Ele errou dois lances com os pés, mas em compensação fez uma defesa que nos manteve vivos na partida até o momento do terceiro gol”, explicou o comandante, apostando em seu atleta para que o time saia da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Como não vinha atuando, Sidão reconhece que vem sentindo falta de sequência de jogos, mas evita dar desculpas. “Falta de ritmo todo mundo sente, mas isso não pode ser desculpa ou pretexto. Tenho cooperado da maneira que eu posso, mas o importante não sou eu, temos de pensar no melhor para o São Paulo sair dessa situação”, disse.